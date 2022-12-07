新型コロナ新規感染者、５日は15人

カンボジア新型コロナ新規感染者、５日は15人医薬NEW国・地域カンボジア業種医薬関連タグカンボジア保健医療統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事新型コロナの新規感染者、17日は５人カンボジア医薬統計保健医療新型コロナの新規感染者、16日は２人カンボジア社会統計社会一般新型コロナの新規感染者、９日は６人カンボジア社会統計社会一般新型コロナの新規感染者、20日は７人カンボジア医薬保健医療新型コロナ、９日の新規感染者は25人カンボジア医薬保健医療