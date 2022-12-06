銀行与信枠、200兆ドン追加

ベトナム銀行与信枠、200兆ドン追加国家銀、景気減速で方針転換金融NEW国・地域ベトナム業種金融関連タグベトナム鉄鋼・金属金融一般不動産マクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ11月ＣＰＩは2.35％上昇、２カ月連続で縮小台湾経済マクロ経済統計NEW銀行与信枠、200兆ドン追加 国家銀、景気減速で方針転換ベトナム金融マクロ経済統計鉄鋼・金属金融一般不動産政策・法律・規制NEW11月消費者物価8.0％上昇、14年ぶり水準フィリピン経済マクロ経済統計NEW下位所得層の物価上昇、11月7.7％に加速フィリピン経済マクロ経済統計社会一般小売りNEW消費者物価、11月8.0％上昇 14年ぶり高水準、食料品高くフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料保健医療農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道災害小売りNEW11月のＣＰＩ5.0％上昇、外食や食品が高騰韓国経済マクロ経済統計関連記事国家銀、与信枠の拡大見送り 「14％」内で積極融資求めるベトナム金融金融一般政策・法律・規制４行の与信枠拡大、弱小銀行との再編に参加ベトナム金融金融一般与信枠拡大は四大国営銀など対象、最大４％ベトナム金融金融一般政策・法律・規制与信残高、１～４月に2.1％拡大ベトナム金融マクロ経済金融一般Ｓ＆Ｐ、越の銀行カントリーリスク評価引き上げベトナム金融金融一般