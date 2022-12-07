11月消費者物価8.0％上昇、14年ぶり水準

フィリピン11月消費者物価8.0％上昇、14年ぶり水準経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計ＣＰＩ11月ＣＰＩは2.35％上昇、２カ月連続で縮小台湾経済マクロ経済統計NEW銀行与信枠、200兆ドン追加 国家銀、景気減速で方針転換ベトナム金融マクロ経済統計鉄鋼・金属金融一般不動産政策・法律・規制NEW11月消費者物価8.0％上昇、14年ぶり水準フィリピン経済マクロ経済統計NEW下位所得層の物価上昇、11月7.7％に加速フィリピン経済マクロ経済統計社会一般小売りNEW消費者物価、11月8.0％上昇 14年ぶり高水準、食料品高くフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料保健医療農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道災害小売りNEW11月のＣＰＩ5.0％上昇、外食や食品が高騰韓国経済マクロ経済統計関連記事10月消費者物価7.7％上昇、14年ぶり伸びフィリピン経済マクロ経済統計下位層物価は６月5.0％上昇、10カ月ぶりフィリピン経済統計６月のＣＰＩ6.0％上昇、約24年ぶり高水準韓国経済マクロ経済下位層の５月物価4.3％上昇、７カ月ぶりフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道11月は0.9％の上昇、大連のCPI中国-大連経済マクロ経済統計食品・飲料