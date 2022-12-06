５日の感染者６人、12日間連続で死者ゼロ

ミャンマー５日の感染者６人、12日間連続で死者ゼロ安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事１日の感染者16人、８日間連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般28日の感染者29人、５日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般27日の感染者10人、４日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般26日の感染者20人、３日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般23日の感染者21人、新たに死者１人確認ミャンマー社会保健医療社会一般