国内外のコロナ再流行に警戒

タイ国内外のコロナ再流行に警戒中国向け輸出低調、経済下押しも経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグ中国タイマクロ経済貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（６日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW観光・娯楽の需要回復へ、規制緩和で中国-全国経済マクロ経済統計倉庫陸運海運空運観光娯楽NEW抗原検査キットの需要急増、規制緩和で中国-全国医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW北京がコロナ対策緩和、店内飲食を再開中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食NEW東莞のホテル、72時間以内の陰性証明必須に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染、減少傾向が継続中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制NEW関連記事首都庁、カオサン通りでパブの安全検査強化タイサービス食品・飲料社会一般政策・法律・規制外食・飲食マハサラカム大学、歓楽街の時間延長に反対タイサービス陸運観光娯楽社会一般事件政策・法律・規制外食・飲食歓楽街、あす営業再開も時間制限に不満タイサービス保健医療観光政策・法律・規制外食・飲食歓楽街の事業者、６月１日の営業再開を要望タイサービス保健医療その他サービス観光娯楽政策・法律・規制外食・飲食東部パタヤの歓楽街、コロナ禍で３割閉店もタイサービスその他サービス観光外食・飲食