春節賞与、コロナ後最多に

台湾春節賞与、コロナ後最多に給与1.23カ月分、飲食・観光が増加経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務自動車統計トヨタの11月販売18％減、コロナが影響中国-全国車両貿易統計自動車NEW北汽新能源の11月販売、2.4倍の6052台中国-北京車両統計自動車NEW力帆の新車販売、11月は７倍の7355台中国-重慶車両統計自動車NEW賽力斯の新車販売、11月は21％減の２万台中国-重慶車両統計自動車NEW日産の11月販売53％減、４カ月連続マイナス中国-全国車両統計自動車NEW宇通客車の新車販売、11月は19％増の3586台中国-河南車両統計自動車NEW関連記事春節賞与、微増の見通し 給与の1.17カ月分、金融など上位台湾経済マクロ経済統計雇用・労務春節賞与が９年ぶり低水準 平均1.1カ月分、コロナ禍が影響台湾経済マクロ経済統計雇用・労務春節前賞与、平均1.35カ月分で過去２位水準台湾経済マクロ経済統計イベント雇用・労務春節前賞与、平均1.3カ月分 前年比微増、直近９年で３番目水準台湾経済統計雇用・労務支給額は平均1.38カ月分：春節前賞与、企業は慎重姿勢台湾経済統計イベント雇用・労務