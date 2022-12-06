利上げピークの市場予測、来年3.6％に低下

オーストラリア利上げピークの市場予測、来年3.6％に低下経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計雇用・労務ＧＤＰ利上げピークの市場予測、来年3.6％に低下オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務NEW【フィリピン為替情報】ペソ上昇、米利上げペース減速観測でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交７～９月のＧＤＰは6.3％増 成長鈍化、下振れリスク高まりインド経済マクロ経済統計22年のＧＤＰ成長率予測、3.06％に下方修正台湾経済マクロ経済統計財政局、物価落ち着きタイ経済は安定と評価タイ経済マクロ経済統計金融一般設備投資観光政策・法律・規制財政23年の成長率1.8％に下落 ＯＥＣＤが展望、高物価など影響韓国経済マクロ経済統計関連記事豪財務相、準備銀の今後の利上げ継続を予想オーストラリア経済マクロ経済金融一般利上げで住宅価の下落加速、債務不履行は増かオーストラリア金融金融一般不動産政策・法律・規制豪で景気後退か、２Ｑのマイナス成長予測もオーストラリア経済マクロ経済豪＄が対米＄で３カ月来の高値、米利下げでオーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制豪政策金利、23会合連続の1.5％据え置きオーストラリア金融マクロ経済統計金融一般