海外で日本語学習者減少、コロナ閉校で

日本海外で日本語学習者減少、コロナ閉校で社会国・地域日本業種社会関連タグベトナム社会一般教育関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（４日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制各都市で制限緩和開始、「ゼロコロナ」撤回せず中国-全国社会保健医療社会一般政治一般ホンダ、武漢工場の操業再開中国-全国車両自動車その他製造機械珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制週末３日間の感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般関連記事日本語予備教育、15期289人が修了インドネシア社会社会一般教育雇用・労務テイクオフ：年初にインドネシアの友…インドネシア社会社会一般世銀が1.8億ドル融資、越独大学ビンズオン校にベトナム社会マクロ経済社会一般教育ミャンマーの日本語教育、日本が支援ミャンマー政治教育財政外交アジア言語学習、学生数低下オーストラリア社会貿易統計卸売り観光社会一般教育文化・宗教政策・法律・規制外交小売り