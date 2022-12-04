新規感染1866人、３日ぶり２千人下回る

マレーシア新規感染1866人、３日ぶり２千人下回る安全情報社会国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（４日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制各都市で制限緩和開始、「ゼロコロナ」撤回せず中国-全国社会保健医療社会一般政治一般ホンダ、武漢工場の操業再開中国-全国車両自動車その他製造機械珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制週末３日間の感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般関連記事新規感染1737人、２日連続で２千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染4759人、３日ぶり４千人台マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2021人、累計449万人マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1.2万人、累計424.6万人マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染3214人、累計283.6万人マレーシア社会統計保健医療社会一般