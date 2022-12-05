ＮＺ、燃油税引下げ延長可否をＸマス前に決定

ニュージーランドＮＺ、燃油税引下げ延長可否をＸマス前に決定資源国・地域ニュージーランド業種資源関連タグオーストラリア自動車陸運石油・石炭・ガス統計財政政策・法律・規制ＣＰＩ11月のＣＰＩ5.0％上昇、外食や食品が高騰韓国経済マクロ経済統計ＮＺ、燃油税引下げ延長可否をＸマス前に決定ニュージーランド資源統計自動車石油・石炭・ガス陸運政策・法律・規制財政11月ＣＰＩ、5.42％上昇 ２カ月連続鈍化、ピークアウトかインドネシア経済マクロ経済統計11月のＰＭＩは44.6に低迷 インフレ圧力が再加速、重しにミャンマー経済マクロ経済統計その他製造設備投資雇用・労務政策・法律・規制10月ＣＰＩは6.9％上昇、旅費伸び悩みで減速オーストラリア経済マクロ経済統計食品・飲料観光政策・法律・規制【為替マーケット分析】潮流の行方オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制自動車統計重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造小売り外食・飲食ＮＩＯの11月販売、30.3％増の1.4万台中国-上海車両統計自動車小鵬の納車台数、４カ月連続の１万台割れ中国-広東車両統計自動車広東工業企業の利益、１～10月は９％減中国-広東経済マクロ経済統計その他製造零ホウ汽車、11月販売は8047台中国-浙江車両統計自動車ＢＹＤの11月販売、９カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車関連記事生活費高騰での追加支援なし＝ＮＺ財相ニュージーランド経済マクロ経済金融一般政治一般政策・法律・規制財政生活費負担軽減で一時金支給 ＮＺ政府、新年度予算を発表ニュージーランド経済マクロ経済保健医療医薬品石油・石炭・ガスインフラ陸運海運メディア教育政策・法律・規制財政豪ＮＺ渡航バブル中断、11月まで８週間延長ニュージーランド社会保健医療社会一般政策・法律・規制ＮＺ政府、３度目の給与補助延長を決定ニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制財政ＮＺ政府財政、金融危機以降最大の黒字額にニュージーランド経済マクロ経済政策・法律・規制財政