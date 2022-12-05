零ホウ汽車、11月販売は8047台

中国-浙江零ホウ汽車、11月販売は8047台車両国・地域中国-浙江業種車両関連タグ中国中東自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＮＩＯの11月販売、30.3％増の1.4万台中国-上海車両統計自動車零ホウ汽車、11月販売は8047台中国-浙江車両統計自動車ＢＹＤの11月販売、９カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車ＬＧ・ＧＭ電池合弁、米新工場に追加投資韓国車両自動車電機車部品韓国勢のＥＶ電池シェア、１～10月は24.8％韓国車両自動車電機車部品サベコ運営タイビバ、ＥＶ充電設備を拡大ベトナム食品自動車食品・飲料外食・飲食自動車統計重慶の１～10月経済統計、鉱工業は4.5％増中国-重慶経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造小売り外食・飲食ＮＩＯの11月販売、30.3％増の1.4万台中国-上海車両統計自動車小鵬の納車台数、４カ月連続の１万台割れ中国-広東車両統計自動車広東工業企業の利益、１～10月は９％減中国-広東経済マクロ経済統計その他製造零ホウ汽車、11月販売は8047台中国-浙江車両統計自動車ＢＹＤの11月販売、９カ月連続で最多更新中国-深セン車両統計自動車関連記事零ホウ汽車、イスラエル市場に進出中国-浙江車両統計自動車小売り零ホウ汽車、10月販売は7026台中国-浙江車両統計自動車零ホウ汽車の９月販売、３倍の1.1万台中国-浙江車両統計自動車零ホウ汽車の８月販売、2.8倍の1.3万台中国-浙江車両統計自動車ＥＶの零ホウ、７月販売は884台で単月最高中国-浙江車両統計自動車