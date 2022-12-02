新規感染581人、前日から96人増

ベトナム新規感染581人、前日から96人増安全情報社会国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制関連記事新規感染574人、前日から85人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染370人、前日から96人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染509人、前日から７人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染839人、前日から62人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染777人、前日から８人増ベトナム社会保健医療社会一般