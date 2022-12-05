豪の電子医療記録、使い勝手悪く普及せず

オーストラリア豪の電子医療記録、使い勝手悪く普及せず医薬国・地域オーストラリア業種医薬関連タグオーストラリア保健医療ＩＴ一般政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（４日）アジア社会統計保健医療社会一般コロナ対策の緩和継続 10都市以上、ＰＣＲ証明不要など中国-全国社会保健医療陸運社会一般政策・法律・規制各都市で制限緩和開始、「ゼロコロナ」撤回せず中国-全国社会保健医療社会一般政治一般ホンダ、武漢工場の操業再開中国-全国車両自動車その他製造機械珠海市のＰＣＲ検査、自主検査は有料に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制週末３日間の感染者、１万人前後で推移香港社会統計保健医療社会一般関連記事遠隔医療など６カ月延長、政府が20億＄拠出オーストラリア医薬保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制財政医療サービスＩＰＯ、今年は100億＄規模オーストラリア医薬保健医療医薬品金融一般設備投資証券その他サービス病理検査の規制緩和、小規模運営会社を圧迫かオーストラリア医薬保健医療政策・法律・規制医療ソニック、病院経営企業の一部事業買収へオーストラリア医薬保健医療医薬品設備投資来年度予算案、病理部門を大幅削減へオーストラリア医薬保健医療医薬品政治一般政策・法律・規制財政