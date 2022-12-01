雇用率がコロナ前の水準超え

シンガポール雇用率がコロナ前の水準超え長期失業率も改善、景気回復でPICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務失業率雇用率がコロナ前の水準超え 長期失業率も改善、景気回復でシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務11月の失業率、８％台に悪化インド経済マクロ経済統計雇用・労務来年度予算案、農村部向け支出50％増を検討インド経済統計食品・飲料農林・水産社会一般政治一般政策・法律・規制選挙財政10月失業率3.64％、２カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務ＩＭＦ「タイは今年と来年に成長が加速」タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制失業率の改善続く、８～10月は3.8％香港経済マクロ経済統計雇用・労務関連記事賃金指針、低所得者に5.5～ 7.5％昇給勧告シンガポール経済雇用・労務賃金ガイドライン、９月に改定作業開始シンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制小売業の基準賃金が年８％超増 ９月から３年間、２万人近く対象シンガポール商業雇用・労務政策・法律・規制小売り政労使、低賃金労働者賃上げへ作業部会設置シンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制50～70Ｓドルの賃上げ勧告、低賃金労働者でシンガポール経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制