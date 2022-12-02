畜産業へのコロナ基金融資、返済期限を延長

ミャンマー畜産業へのコロナ基金融資、返済期限を延長農水国・地域ミャンマー業種農水関連タグミャンマー農林・水産金融一般マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制関連記事コロナ影響の芸能界支援策、申請期限を延長ミャンマー媒体娯楽政策・法律・規制コロナ低利融資利用者、返済期限延長を要請ミャンマー経済マクロ経済保健医療金融一般社会一般政治一般コロナ基金融資、返済期限を６カ月延長ミャンマー経済マクロ経済保健医療金融一般政策・法律・規制農家や小企業に低利融資、経済浮揚へ政府ミャンマー金融農林・水産金融一般卸売り建設・プラント小売りエビ業者、政府に支援要請 疫病・通貨高でタイ農水貿易統計農林・水産金融一般政策・法律・規制