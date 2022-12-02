ＮＺ人のローン滞納増加、家計ストレス拡大

ニュージーランドＮＺ人のローン滞納増加、家計ストレス拡大経済国・地域ニュージーランド業種経済関連タグニュージーランド自動車金融一般不動産マクロ経済統計社会一般自動車統計ナタ汽車、前倒しで通年目標達成＝14万台超中国-浙江車両統計自動車コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制理想汽車の11月新車販売、単月過去最高中国-北京車両統計自動車11月の輸出額14％減 半導体が３割減、８カ月連続赤字韓国経済マクロ経済貿易統計新規登録の小型商用車、ＥＶが28％に拡大シンガポール車両統計自動車ＮＺ人のローン滞納増加、家計ストレス拡大ニュージーランド経済マクロ経済統計自動車金融一般不動産社会一般関連記事ＮＺで自動車ローン滞納が増加、次は住宅かニュージーランド金融マクロ経済自動車金融一般不動産ＮＺの債務返済滞納件数、５月に11.7％増加ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般ＮＺの住宅価格0.9％減、10年以来最大の下落幅ニュージーランド建設不動産ＮＺの債務の返済滞納件数、11月に８％増加ニュージーランド経済マクロ経済ＮＺ住宅ローン、猶予延長で家計困窮拡大もニュージーランド金融マクロ経済金融一般不動産