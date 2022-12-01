新規感染1370人、前日から25％減少（30日）

シンガポール新規感染1370人、前日から25％減少（30日）安全情報社会国・地域シンガポール業種社会関連タグシンガポール保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制関連記事新規感染1838人、前日比2.2倍（29日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染909人、10カ月ぶり千人未満（27日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1290人、４日連続減少（26日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1349人、前日比16％減（25日）シンガポール社会保健医療社会一般新規感染1615人、前日比４％減（24日）シンガポール社会保健医療社会一般