新たに8810人感染、前日から1263人増

香港新たに8810人感染、前日から1263人増安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢中国-全国政治社会一般政治一般NEWコロナ禍が宅配に影響 業者の営業拠点、閉鎖相次ぐ中国-全国経済マクロ経済自動車その他サービス倉庫陸運娯楽メディア社会一般政策・法律・規制小売りNEW珠海イミグレの通過要件強化、７日まで延長中国-広東社会保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制NEWホンダ武漢工場が再開、一部はなお休止も中国-全国車両自動車その他製造政策・法律・規制NEW関連記事新たに7547人感染、前日から246人減香港社会統計保健医療社会一般新たに5198人感染、前日から210人増香港社会統計保健医療社会一般新たに5245人感染、前日から536人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4766人感染、前日から444人減香港社会統計保健医療社会一般