コロナ再流行の懸念強まる

タイコロナ再流行の懸念強まる感染１日700人、追加接種を推奨社会NEW国・地域タイ業種社会関連タグタイラオスマレーシアインド保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢中国-全国政治社会一般政治一般NEWコロナ禍が宅配に影響 業者の営業拠点、閉鎖相次ぐ中国-全国経済マクロ経済自動車その他サービス倉庫陸運娯楽メディア社会一般政策・法律・規制小売りNEW珠海イミグレの通過要件強化、７日まで延長中国-広東社会保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制NEWホンダ武漢工場が再開、一部はなお休止も中国-全国車両自動車その他製造政策・法律・規制NEW関連記事娯楽施設の閉店時間、観光エリアで延長検討タイサービス娯楽政策・法律・規制外食・飲食首都新知事、歓楽街の営業時間延長を要請へタイサービス保健医療政策・法律・規制外食・飲食歓楽街の事業者、６月１日の営業再開を要望タイサービス保健医療その他サービス観光娯楽政策・法律・規制外食・飲食歓楽街の事業者、営業再開条件の緩和を訴えタイサービスその他サービス観光娯楽社会一般政策・法律・規制外食・飲食バー・カラオケ店、７月に営業再開見通しタイサービス保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制