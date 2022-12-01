インドの関税撤廃、中国鉄鋼業に来年影響か

中国-全国インドの関税撤廃、中国鉄鋼業に来年影響か鉄鋼NEW国・地域中国-全国業種鉄鋼関連タグ中国インド日本鉄鋼・金属統計貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジア法規チェックアジア法規チェックインドの関税撤廃、中国鉄鋼業に来年影響か中国-全国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属政策・法律・規制NEW〔クラクション〕商業施設、駐車料金統一へ法案フィリピン社会自動車二輪車不動産社会一般政策・法律・規制NEW車・家電の欠陥、２年以内は事業者責任にタイ経済マクロ経済自動車二輪車電子・コンピューター電機政策・法律・規制【法務Ｑ＆Ａ】ベトナムにおける周知商標（第153回）ベトナム経済政策・法律・規制インド豪ＥＣＴＡ、豪議会が可決インド経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交コルディリエラ自治区格上げ、下院委で可決フィリピン政治政治一般政策・法律・規制貿易統計インドの関税撤廃、中国鉄鋼業に来年影響か中国-全国鉄鋼貿易統計鉄鋼・金属政策・法律・規制NEW日本食品、９月輸入は５割増 コロナ反動・円安で、酒類好調ベトナム農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW７～９月のＧＤＰは6.3％増 成長鈍化、下振れリスク高まりインド経済マクロ経済統計NEW１～10月の物流総額3.6％増、伸び拡大中国-全国運輸貿易統計倉庫陸運海運空運【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り11月輸出７％減、１年２カ月ぶり前年割れベトナム経済マクロ経済貿易統計関連記事ホアファット、10月の鉄鋼製品販売42％減ベトナム鉄鋼鉄鋼・金属ポスコ製品への高関税、米政府が引き下げ韓国鉄鋼貿易鉄鋼・金属政府、日本などの冷延鋼板に不当廉売関税インド鉄鋼鉄鋼・金属中鋼の鋼材価格、４～５月分は一部除き引き上げ台湾鉄鋼鉄鋼・金属公平会、中鋼の中鴻合併を容認台湾鉄鋼マクロ経済鉄鋼・金属