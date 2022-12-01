広汽集団、コロナ下でも生産継続

中国-広東広汽集団、コロナ下でも生産継続車両NEW国・地域中国-広東業種車両関連タグ中国自動車保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢中国-全国政治社会一般政治一般NEWコロナ禍が宅配に影響 業者の営業拠点、閉鎖相次ぐ中国-全国経済マクロ経済自動車その他サービス倉庫陸運娯楽メディア社会一般政策・法律・規制小売りNEW珠海イミグレの通過要件強化、７日まで延長中国-広東社会保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制NEWホンダ武漢工場が再開、一部はなお休止も中国-全国車両自動車その他製造政策・法律・規制NEW関連記事広汽集団、21年は23％増益＝ＮＥＶ販売好調中国-広東車両決算自動車広汽傘下の完成車メーカー、生産は６割回復中国-広東車両統計自動車広汽集団の中間期、過去最高益を達成中国-広東車両決算自動車広汽集団の新車販売、10月は8.4％増中国-広東車両統計決算自動車二輪車広汽客車が生産停止、広汽ＢＹＤに経営統合中国-広東車両自動車二輪車証券建設・プラント環境