新規感染1672人、９日ぶり２千人下回る

マレーシア新規感染1672人、９日ぶり２千人下回る安全情報社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシア保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢中国-全国政治社会一般政治一般NEWコロナ禍が宅配に影響 業者の営業拠点、閉鎖相次ぐ中国-全国経済マクロ経済自動車その他サービス倉庫陸運娯楽メディア社会一般政策・法律・規制小売りNEW珠海イミグレの通過要件強化、７日まで延長中国-広東社会保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制NEWホンダ武漢工場が再開、一部はなお休止も中国-全国車両自動車その他製造政策・法律・規制NEW関連記事新規感染2465人、３日連続で３千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2521人、６日ぶり３千人下回るマレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染1667人、５日連続で２千人未満マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染2722人、４日連続で２千人台マレーシア社会統計保健医療社会一般新規感染１万人、累計431.8万人マレーシア社会統計保健医療社会一般