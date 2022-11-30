29日の感染者21人、陽性率１％未満続く

ミャンマー29日の感染者21人、陽性率１％未満続く安全情報社会NEW国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢中国-全国政治社会一般政治一般NEWコロナ禍が宅配に影響 業者の営業拠点、閉鎖相次ぐ中国-全国経済マクロ経済自動車その他サービス倉庫陸運娯楽メディア社会一般政策・法律・規制小売りNEW珠海イミグレの通過要件強化、７日まで延長中国-広東社会保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制NEWホンダ武漢工場が再開、一部はなお休止も中国-全国車両自動車その他製造政策・法律・規制NEW関連記事28日の感染者29人、５日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般27日の感染者10人、４日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般26日の感染者20人、３日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般24日の感染者22人、新たに死者確認されずミャンマー社会統計保健医療社会一般23日の感染者21人、新たに死者１人確認ミャンマー社会保健医療社会一般