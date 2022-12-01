オミクロンワクチン、３回目で接種も検討

香港オミクロンワクチン、３回目で接種も検討社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療医薬品政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（30日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染、有症者が4000人超え中国-全国社会保健医療社会一般NEW中国「敵対勢力摘発する」、抗議活動に強硬姿勢中国-全国政治社会一般政治一般NEWコロナ禍が宅配に影響 業者の営業拠点、閉鎖相次ぐ中国-全国経済マクロ経済自動車その他サービス倉庫陸運娯楽メディア社会一般政策・法律・規制小売りNEW珠海イミグレの通過要件強化、７日まで延長中国-広東社会保健医療陸運観光社会一般政策・法律・規制NEWホンダ武漢工場が再開、一部はなお休止も中国-全国車両自動車その他製造政策・法律・規制NEW関連記事オミクロン株ワクチン、専門委が使用を提言香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制オミクロン株ワクチン、使用は４回目から香港社会保健医療医薬品社会一般ワクチン２回接種、３歳以上は９割完了香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制乳幼児への接種加速へ、対応施設を増設香港社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制公務員の昇給率、一律2.5％を提示香港経済雇用・労務政策・法律・規制