新たに7793人感染、前日から240人減

香港新たに7793人感染、前日から240人減安全情報社会NEW国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染者、初の４万人超 過去最多更新相次ぐ、全地域確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、検査での一時封鎖は「24時間まで」中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで中国-全国車両自動車その他製造機械NEW北京で異例の抗議活動、「独裁不要」習氏批判も中国-全国社会社会一般政治一般NEW東莞市、市外移動の自粛を呼びかけ中国-広東社会統計保健医療その他製造建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売りNEW関連記事新たに5068人感染、前日から419人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4649人感染、前日から549人減香港社会統計保健医療社会一般新たに5198人感染、前日から210人増香港社会統計保健医療社会一般新たに5245人感染、前日から536人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般