感染病諮問委、新型コロナ政策の新指標発表

韓国感染病諮問委、新型コロナ政策の新指標発表経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国保健医療マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染者、初の４万人超 過去最多更新相次ぐ、全地域確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、検査での一時封鎖は「24時間まで」中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで中国-全国車両自動車その他製造機械NEW北京で異例の抗議活動、「独裁不要」習氏批判も中国-全国社会社会一般政治一般NEW東莞市、市外移動の自粛を呼びかけ中国-広東社会統計保健医療その他製造建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売りNEW関連記事保健省、精神疾患の治療施設431カ所を公開カンボジア医薬統計保健医療政策・法律・規制豪証券投資委、ＭＩＳ規制強化の方針オーストラリア金融農林・水産金融一般設備投資証券精神疾患の来院数、不況入り後増加傾向シンガポール医薬保健医療民間初の精神医療施設、患者1日40人タイ医薬統計保健医療社会一般ストレスで若い女性に不眠症増加ベトナム社会保健医療社会一般環境雇用・労務