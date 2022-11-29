モデルナ２価ワクチン、６～11歳に提供へ

台湾モデルナ２価ワクチン、６～11歳に提供へ社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染者、初の４万人超 過去最多更新相次ぐ、全地域確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、検査での一時封鎖は「24時間まで」中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで中国-全国車両自動車その他製造機械NEW北京で異例の抗議活動、「独裁不要」習氏批判も中国-全国社会社会一般政治一般NEW東莞市、市外移動の自粛を呼びかけ中国-広東社会統計保健医療その他製造建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売りNEW関連記事ＢＡ．４／５対応ワクチン、70万回分到着へ台湾社会保健医療医薬品社会一般モデルナ２価ワクチン、12歳以上が対象に台湾社会保健医療医薬品社会一般ＢＡ．５対応ワクチン、11月以降に到着へ台湾社会保健医療医薬品社会一般６歳未満のモデルナ接種、７月以降開始か台湾社会保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制ファイザーなどのワクチン契約、児童向けも台湾社会保健医療医薬品社会一般