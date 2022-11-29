マスク着用規定緩和、屋外不用に

台湾マスク着用規定緩和、屋外不用に社会NEW国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染者、初の４万人超 過去最多更新相次ぐ、全地域確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、検査での一時封鎖は「24時間まで」中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで中国-全国車両自動車その他製造機械NEW北京で異例の抗議活動、「独裁不要」習氏批判も中国-全国社会社会一般政治一般NEW東莞市、市外移動の自粛を呼びかけ中国-広東社会統計保健医療その他製造建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売りNEW関連記事マスク規定、冬までは維持＝政府高官台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制入境後の検疫、10日間への短縮検討台湾社会社会一般政策・法律・規制コロナ警戒第３級、７月12日まで延長台湾社会保健医療社会一般コロナ警戒レベル、全域で第３級に引き上げ台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制新型コロナ、域内感染は13人台湾社会保健医療社会一般