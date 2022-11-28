10月の輸出額4.4％減、20カ月ぶり前年割れ

タイ10月の輸出額4.4％減、20カ月ぶり前年割れPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ統計貿易貿易統計寧波舟山港のコンテナ取扱量、前年実績超え中国-浙江運輸貿易統計陸運海運NEW10月の貨物輸送量５％減、コロナ流行で中国-全国運輸統計設備投資陸運海運空運社会一般NEW10月の輸出額10.4％減、６カ月連続マイナス香港経済マクロ経済貿易統計NEW10月の輸出額4.4％減、20カ月ぶり前年割れタイ経済貿易統計NEW北京の輸出、１～10月は9.1％減少中国-北京経済マクロ経済貿易統計広州市の鉱工業生産、１～10月は4.2％増中国-広東経済マクロ経済統計関連記事12月の主要農産物価格上昇＝農協銀予測タイ農水食品・飲料農林・水産４月輸出8.5％増、ゴム好調 ２カ月連続増で政府目標に前進タイ経済マクロ経済貿易統計７月の輸出4.4％減、４カ月連続で前年割れタイ経済マクロ経済統計４月の輸出1.7％減：上期中のプラス転換期待タイ経済マクロ経済３月輸出4.5％減、通年見通しを下方修正タイ経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューター電機食品・飲料ゴム・皮革農林・水産石油・石炭・ガス