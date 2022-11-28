外資の香港拠点９千社割る

香港外資の香港拠点９千社割る欧米系減少、本土企業が穴埋めPICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港日本米国欧州マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染者、初の４万人超 過去最多更新相次ぐ、全地域確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、検査での一時封鎖は「24時間まで」中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで中国-全国車両自動車その他製造機械NEW北京で異例の抗議活動、「独裁不要」習氏批判も中国-全国社会社会一般政治一般NEW東莞市、市外移動の自粛を呼びかけ中国-広東社会統計保健医療その他製造建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売りNEW関連記事逆隔離、香港経済の復活には「役立たず」香港経済マクロ経済保健医療社会一般政策・法律・規制米系地域本部、18年来最少に 日系も前年比７％減、本土系は増香港経済統計政策・法律・規制首都河川港の１～10月売上高、0.29％減カンボジア運輸海運日系の国際本部資格41社、全体の1割シンガポール経済マクロ経済統計インフラ設備投資教育雇用・労務政治一般政策・法律・規制【通関チェックポイント】航空機や船の搭載能力について(続)インドネシア運輸貿易