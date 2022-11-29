飲食店がＸマス営業を悲観、海外旅行増で

香港飲食店がＸマス営業を悲観、海外旅行増でサービスNEW国・地域香港業種サービス関連タグ香港保健医療外食・飲食観光政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）アジア社会統計保健医療社会一般NEWコロナ感染者、初の４万人超 過去最多更新相次ぐ、全地域確認中国-全国社会保健医療社会一般NEW北京市、検査での一時封鎖は「24時間まで」中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEWホンダ、合弁工場など稼働停止＝コロナで中国-全国車両自動車その他製造機械NEW北京で異例の抗議活動、「独裁不要」習氏批判も中国-全国社会社会一般政治一般NEW東莞市、市外移動の自粛を呼びかけ中国-広東社会統計保健医療その他製造建設・プラント観光娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売りNEW関連記事隔離廃止は逆風、飲食業界が懸念香港サービス保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食タイの飲食店予約サービス、香港市場に進出香港商業ＩＴ一般食品・飲料卸売りその他サービスイベント小売り飲食店が来年８％値上げへ、業界団体幹部香港商業食品・飲料卸売りその他サービス不動産社会一般雇用・労務小売り２Ｑの飲食店収益は３％増、実質は0.2％減香港食品統計食品・飲料卸売りその他サービス小売り昨年の飲食店収益、４％増の１千億ドル超香港商業統計食品・飲料卸売り小売り