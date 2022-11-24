中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢

中国-全国中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢社会NEW国・地域中国-全国業種社会関連タグ中国日本社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般NEW北京の24日国内感染、午後３時までに863人中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW上海ディズニーランド、25日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW関連記事パナが中国重視継続を強調、ゼロコロナ政策でも中国-全国電機電機車部品習指導部３期目の外交始動、越書記長が訪中中国-全国政治政治一般外交北京、検査対象を拡大全国社会保健医療社会一般中国３億７千万人が制限下、都市封鎖で全国社会保健医療社会一般中国「成功体験」に試練、感染２万人超全国社会食品・飲料保健医療社会一般