眼鏡フレームのシャルマン、アジア販売強化

シンガポール眼鏡フレームのシャルマン、アジア販売強化日系企業進出PICK UP製造更新国・地域シンガポール業種製造関連タグ韓国マレーシアシンガポールインドネシア日本その他製造卸売り小売り関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向眼鏡フレームのシャルマン、アジア販売強化シンガポール製造その他製造卸売り小売り更新デジタルギフトのギフティが営業開始インドネシアサービスＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス外食・飲食NEW学習塾の明光、ハノイに子会社設立ベトナムサービスその他サービス教育東邦ガス、地場の同業大手に40％出資ベトナム公益電力・ガス・水道三越、比初店舗を開業 350人行列、日本の独自商品求めフィリピン商業マクロ経済食品・飲料その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食ＩＨＩ回転機械、蘇州にターボ圧縮機工場中国-江蘇製造電機その他製造設備投資関連記事福井のアルケー、地場翡翠商と高級眼鏡開発シンガポール製造その他製造眼鏡ＫＴ、ＨＯＹＡ・シャルマンと共同販促タイ商業卸売りその他サービス小売りメガネ見本市に日系出展、中国製に負けるな香港製造その他製造【ものづくり最前線】アリスター（建宏眼鏡制品廠）＜シャルマン＞中国-広東製造統計その他製造設備投資本土バイヤーの勢い目立つ、メガネ展香港貿易その他製造