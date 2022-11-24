コロナ収束下もＥＣが成長

マレーシアコロナ収束下もＥＣが成長日系、円安追い風に2.4倍の増収商業更新国・地域マレーシア業種商業関連タグマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本保健医療ＩＴ一般卸売り小売りその他サービス関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（１日）アジア社会統計保健医療社会一般（表）新型コロナによる日本人入国規制（１日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制４週連続で日本が世界最多、コロナ感染アジア医薬保健医療地方にコロナ対策緩和の動き 中央方針受け、感染者も減少傾向中国-全国社会マクロ経済保健医療その他サービス社会一般政策・法律・規制小売り深センの越境貨物運転手、31人が陽性反応中国-深セン社会統計保健医療陸運社会一般コロナが車販売に影響、先週は３割超の減少中国-全国車両統計自動車政策・法律・規制関連記事アリババ系菜鳥、仏パリに宅配ロッカー設置中国-浙江運輸貿易ＩＴ一般食品・飲料その他サービス陸運海運空運小売り中華郵政、20年域内引受件数が過去最高台湾運輸統計陸運フィットネスのジェッツ、上位ブランド展開タイサービスその他サービススポーツ鉄鋼の敬業集団、５千万ポンドで英同業買収中国-河北鉄鋼鉄鋼・金属雇用・労務日系ＥＣ、中小の輸出促進で越境サイト開設マレーシア商業ＩＴ一般卸売り小売り