ＢＡ．４／５対応ワクチン、61万回分が到着

台湾ＢＡ．４／５対応ワクチン、61万回分が到着医薬NEW国・地域台湾業種医薬関連タグ台湾保健医療医薬品社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般NEW北京の24日国内感染、午後３時までに863人中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW上海ディズニーランド、25日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW関連記事ＢＡ．４／５対応ワクチン、70万回分到着へ台湾社会保健医療医薬品社会一般モデルナ２価ワクチン、12歳以上が対象に台湾社会保健医療医薬品社会一般モデルナ２価ワクチン、60.5万回分が到着台湾社会保健医療医薬品社会一般ＢＡ．５対応ワクチン、11月以降に到着へ台湾社会保健医療医薬品社会一般モデルナ製２価ワクチン、来月にも台湾到着か台湾社会保健医療医薬品社会一般