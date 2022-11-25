日本が３週連続で世界最多、コロナ感染者

アジア日本が３週連続で世界最多、コロナ感染者医薬NEW国・地域アジア業種医薬関連タグ韓国日本保健医療関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般NEW北京の24日国内感染、午後３時までに863人中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW上海ディズニーランド、25日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW関連記事日本が再び世界最多、コロナ感染者数アジア社会保健医療社会一般日本が10週連続で世界最多、コロナ感染者数アジア社会保健医療社会一般コロナ感染者、日本が９週連続で世界最多アジア医薬保健医療日本のコロナ新規感染、７週連続で世界最多アジア医薬保健医療５週連続で日本がコロナ世界最多、死者２番目アジア医薬保健医療