病理ソニック、コロナ検査の需要低下で売上減

オーストラリア病理ソニック、コロナ検査の需要低下で売上減医薬NEW国・地域オーストラリア業種医薬関連タグオーストラリア保健医療医薬品決算関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（24日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW（表）新型コロナによる日本人入国規制（24日）アジア社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEWコロナ感染者、初の３万人超 地方政府が対策強化の動き中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW中国ロックダウン２万カ所、厳戒態勢中国-全国社会社会一般NEW北京の24日国内感染、午後３時までに863人中国-北京社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW上海ディズニーランド、25日に営業再開中国-上海観光保健医療観光娯楽社会一般NEW関連記事病理検査ＡＣＬ、コロナで評価額うなぎ上りオーストラリア医薬保健医療医療ヒーリアス、病理検査大手を買収かオーストラリア医薬決算保健医療政策・法律・規制ソニックヘルスケア、減益も米企買収で楽観オーストラリア医薬決算保健医療豪医療大手２社、上期業績は明暗分かれるオーストラリア医薬決算保健医療医療ソニック、12月中間期は21％増益オーストラリア医薬保健医療医薬品