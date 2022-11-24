新規感染546人、６日ぶり500人超

ベトナム新規感染546人、６日ぶり500人超安全情報社会NEW国・地域ベトナム業種社会関連タグベトナム保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW感染者、22日に約2.9万人 一部大都市で対応強化の動きも中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成都の18地域、27日まで毎日ＰＣＲ検査中国-四川社会統計保健医療陸運社会一般スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW市外からの通勤者、48時間の陰性証明＝北京中国-北京社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW広州市海珠区、外出制限を27日まで延長中国-広東社会保健医療陸運娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW新たに7985人感染、前日から846人増香港社会統計保健医療社会一般NEW関連記事新規感染316人、前日から54人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染370人、前日から96人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染546人、前日から388人増ベトナム社会保健医療社会一般新規感染2814人、前日から169人減ベトナム社会保健医療社会一般新規感染856人、前日から240人増ベトナム社会保健医療社会一般