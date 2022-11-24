新規感染者７万人、死者53人増

韓国新規感染者７万人、死者53人増安全情報社会NEW国・地域韓国業種社会関連タグ韓国保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（23日）アジア社会統計保健医療社会一般NEW感染者、22日に約2.9万人 一部大都市で対応強化の動きも中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制NEW成都の18地域、27日まで毎日ＰＣＲ検査中国-四川社会統計保健医療陸運社会一般スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW市外からの通勤者、48時間の陰性証明＝北京中国-北京社会保健医療空運社会一般政策・法律・規制NEW広州市海珠区、外出制限を27日まで延長中国-広東社会保健医療陸運娯楽社会一般スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW新たに7985人感染、前日から846人増香港社会統計保健医療社会一般NEW関連記事新規感染者1.5万人、死者10人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者10万人、死者75人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者11.3万人、死者108人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者8.4万人、死者37人増韓国社会保健医療社会一般新規感染者5.5万人、死者29人増韓国社会保健医療社会一般