新たに7139人感染、前日から147人減

香港新たに7139人感染、前日から147人減安全情報社会国・地域香港業種社会関連タグ香港保健医療統計社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制北京市、公共の場出入りに48時間の陰性証明中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制新たに7139人感染、前日から147人減香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人台湾社会保健医療社会一般関連記事新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般新たに6656人感染、前日から705人増香港社会統計保健医療社会一般新たに5198人感染、前日から210人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4709人感染、前日から291人増香港社会統計保健医療社会一般新たに4766人感染、前日から444人減香港社会統計保健医療社会一般