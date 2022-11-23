活動制限、営業時間や出社率を緩和

インドネシア活動制限、営業時間や出社率を緩和社会国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア保健医療小売り外食・飲食政策・法律・規制雇用・労務社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制北京市、公共の場出入りに48時間の陰性証明中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制新たに7139人感染、前日から147人減香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人台湾社会保健医療社会一般関連記事活動制限レベル１、ジャワ・バリで21日までインドネシア社会保健医療社会一般コロナ規制を５週間延長、最低レベル維持インドネシア社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ規制、最低レベルを10月３日まで延長インドネシア社会保健医療社会一般ジャワ・バリ、活動制限レベル１を29日までインドネシア社会保健医療社会一般首都圏レベル１に引き下げ、100％出社可能にインドネシア社会保健医療社会一般