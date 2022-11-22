新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人

台湾新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人安全情報社会国・地域台湾業種社会関連タグ台湾保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制北京市、公共の場出入りに48時間の陰性証明中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制新たに7139人感染、前日から147人減香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人台湾社会保健医療社会一般関連記事新型コロナの域内感染者、16日は２万2631人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、24日は２万6336人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、17日は２万8806人台湾社会保健医療医薬品社会一般新型コロナの域内感染者、29日は４万4665人台湾社会保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、13日は４万6795人台湾社会保健医療社会一般