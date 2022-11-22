10月失業率3.64％、２カ月連続低下

台湾10月失業率3.64％、２カ月連続低下経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務失業率10月失業率3.64％、２カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務ＩＭＦ「タイは今年と来年に成長が加速」タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制失業率の改善続く、８～10月は3.8％香港経済マクロ経済統計雇用・労務豪10月失業率、3.4％に好転 就業者３万人以上増加オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務中国の新卒者、23年度に1158万人＝最多更新中国-全国社会マクロ経済統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制小売り不振が鮮明 10月マイナスに、コロナ響く中国-全国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般鉄鋼・金属その他製造ガラス・セメント石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食関連記事９月失業率3.66％、５カ月ぶり低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務８月失業率3.79％、４カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務７月失業率3.78％、３カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務６月失業率3.74％、２カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計雇用・労務４月失業率3.62％、３カ月ぶり低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務