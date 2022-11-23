旅行業協会長、各国のコロナ感染状況を注視

タイ旅行業協会長、各国のコロナ感染状況を注視観光国・地域タイ業種観光関連タグタイ保健医療医薬品空運観光統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制北京市、公共の場出入りに48時間の陰性証明中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制新たに7139人感染、前日から147人減香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人台湾社会保健医療社会一般関連記事旅行業協会、バーツ高の影響懸念タイ観光統計金融一般観光観光バスが不足、外国人観光客の急増でタイ観光自動車二輪車陸運観光娯楽観光客数1200万人のはず、業界が主張タイ観光観光観光業で8万人失業も、旅行代理店協会タイ観光マクロ経済設備投資観光社会一般中国系旅行者が減少見通し、政情不安でタイ観光統計空運観光政策・法律・規制