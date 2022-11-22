21日の感染者40人、３日連続で死者ゼロ

ミャンマー21日の感染者40人、３日連続で死者ゼロ安全情報社会国・地域ミャンマー業種社会関連タグミャンマー保健医療社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）アジア社会統計保健医療社会一般珠海イミグレの通過要件強化、30日まで延長中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制北京市、公共の場出入りに48時間の陰性証明中国-北京社会保健医療社会一般政策・法律・規制外食・飲食コロナ感染者数が高止まり 21日は2.7万人超え中国-全国社会保健医療社会一般政策・法律・規制新たに7139人感染、前日から147人減香港社会統計保健医療社会一般新型コロナの域内感染者、22日は１万8150人台湾社会保健医療社会一般関連記事19日の感染者30人、新たな死者確認されずミャンマー社会保健医療社会一般17日の感染者45人、９日連続で死者ゼロミャンマー社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制14日の感染者32人、６日連続で死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般２日の感染者132人、新たな死者ゼロミャンマー社会保健医療社会一般新規感染者、２日連続で300人下回るミャンマー社会保健医療社会一般