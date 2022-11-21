地方の住宅てこ入れ相次ぐ

中国-全国地方の住宅てこ入れ相次ぐ頭金比率引き下げや規制緩和など建設国・地域中国-全国業種建設関連タグ中国金融一般不動産建設・プラントマクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般広州白雲が外出制限、天河は店内飲食禁止に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般地方の住宅てこ入れ相次ぐ 頭金比率引き下げや規制緩和など中国-全国建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問香港社会保健医療社会一般政治一般新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事地下鉄各社が不動産事業強化、新収入源に中国-全国建設不動産建設・プラント陸運地方政府、農民の都市部での住宅購入促進中国-全国建設不動産政策・法律・規制住宅ローン金利、各地で最低水準に中国-全国建設マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制端午節の住宅市場に陰り、取引数が急減中国-全国建設統計不動産上海が住宅購入制限策発表、条件厳格化中国-上海建設マクロ経済設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制