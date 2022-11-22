行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問

香港行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問PICK UP社会国・地域香港業種社会関連タグ香港タイ保健医療政治一般社会一般関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般広州白雲が外出制限、天河は店内飲食禁止に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般地方の住宅てこ入れ相次ぐ 頭金比率引き下げや規制緩和など中国-全国建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問香港社会保健医療社会一般政治一般新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事財政長官、コロナ回復で金融サミット出席香港金融マクロ経済保健医療金融一般社会一般イベント陳財政長官がコロナ陽性、訪問先のサウジで香港社会マクロ経済保健医療金融一般社会一般無症状・軽症患者、発症から10日で隔離解除台湾社会保健医療社会一般政策・法律・規制政務長官、家政婦がコロナ陽性で自宅隔離香港社会保健医療社会一般政治一般政策・法律・規制感染者出た職場の在宅勤務、22日に対策緩和シンガポール経済保健医療雇用・労務政策・法律・規制