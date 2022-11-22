オンラインショッピング、コロナ後も拡大か

マレーシアオンラインショッピング、コロナ後も拡大か商業国・地域マレーシア業種商業関連タグマレーシアＩＴ一般卸売り小売り関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般広州白雲が外出制限、天河は店内飲食禁止に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般地方の住宅てこ入れ相次ぐ 頭金比率引き下げや規制緩和など中国-全国建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問香港社会保健医療社会一般政治一般新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事ベネトン、21年は40店舗の新設を計画インド繊維繊維小売り農業省、ＥＣショッピーと農産物販売で提携タイ農水ＩＴ一般食品・飲料農林・水産その他サービス伊勢丹、コロナ禍で１～６月期の赤字予想シンガポール商業決算食品・飲料小売りビーノス出資会社、７億円を調達インドＩＴＩＴ一般通信卸売りその他サービス小売りテレビショッピングは小売業に分類中国-全国商業通信卸売りメディア政策・法律・規制小売り