ＲＶＡＣ、ｍＲＮＡワクチンで科技庁と提携

シンガポールＲＶＡＣ、ｍＲＮＡワクチンで科技庁と提携医薬国・地域シンガポール業種医薬関連タグシンガポール保健医療医薬品関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般広州白雲が外出制限、天河は店内飲食禁止に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般地方の住宅てこ入れ相次ぐ 頭金比率引き下げや規制緩和など中国-全国建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問香港社会保健医療社会一般政治一般新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事ワクチン開発ＲＶＡＣ、1.4億米ドル調達シンガポール医薬保健医療医薬品金融一般ワクチン開発に２千億円、生産大国目指す韓国医薬医薬品セルトリオン、米社とｍＲＮＡワクチン開発韓国医薬医薬品復星、ビオンテック製ワクチンを中国生産へ中国-上海医薬保健医療医薬品証券復星、コロナワクチンを来年１億回分出荷中国-上海医薬保健医療医薬品バイオ