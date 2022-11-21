タクシーの宅配サービス、試験措置を再延長

シンガポールタクシーの宅配サービス、試験措置を再延長運輸国・地域シンガポール業種運輸関連タグシンガポール食品・飲料陸運その他サービス政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの新型コロナ情報アジアの新型コロナ情報（表）新型コロナウイルス感染者数（21日）アジア社会統計保健医療社会一般広州白雲が外出制限、天河は店内飲食禁止に中国-広東社会保健医療社会一般政策・法律・規制コロナ感染、20日は2.7万人近くに中国-全国社会保健医療社会一般地方の住宅てこ入れ相次ぐ 頭金比率引き下げや規制緩和など中国-全国建設マクロ経済金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制行政長官がコロナ感染、20日までタイ訪問香港社会保健医療社会一般政治一般新たに7286人感染、前日から450人減香港社会統計保健医療社会一般関連記事バス運営で初の３年延長、市場競争に懸念もシンガポール運輸陸運高級品・サービス租税率、26年３月まで延長インド経済マクロ経済政策・法律・規制財政小売り保険会社による不動産投資、23年から禁止へベトナム金融保険不動産タクシーなどの食品配達、来年９月まで延長シンガポール運輸自動車食品・飲料陸運出版ＳＰＨ通期決算、コロナで初の赤字計上シンガポール媒体決算不動産メディア