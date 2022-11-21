NNA ASIA

サービス案内
    シンガポール

    タクシーの宅配サービス、試験措置を再延長

    運輸
    国・地域
    シンガポール
    業種
    運輸
    関連タグ
    関連トピックス・特集・連載

    アジアの新型コロナ情報

    関連記事